Özgür Demirtaş yeni asgari ücreti beğenmedi! 'Hesap yaptım Nisan'da açlık sınırının altında kalacak'

Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira oldu. Yılda tek zam yapılacağını altı çizildi. Finans uzmanı Özgür Demirtaş, "hesap yaptım" deyip 17 bin 2 liralık asgari ücretin 4 ayda eriyeceğini ve açlık sınırının altında kalacağını iddia etti.

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Türk-İş "18 bin lira olmalıydı" diyerek muhalefet şerhi düştü. Türk-İş açlık sınırını Kasım ayı için 14 bin 25 TL olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Merkez Bankası eski ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yeni asgari ücretin kısa zamanda açlık sınırının altında kalacağı hesabı yaptılar.

Özgür Demirtaş 'hesap yaptım' dedi

Özgür Demirtaş, "Asgari Ücret Açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli." dedi.

Kara: Mayıs'ta açlık sınırının altında...

Prof. Dr. Hakan Kara ise "Asgari ücret yüzde 49 artışla 17.002 TL oldu. Şu an için geçmiş enflasyonu telafi etse de Mayıs ayından itibaren maalesef açlık sınırının tekrar altına düşecek." dedi.

Asgari ücret enflasyon kaç puan artırır?

Asgari ücretin enflasyona etkisine dair kendisine çok soru sorulduğunu belirten Hakan Kara, "Geçmiş çalışmalar asgari ücretteki her yüzde 1’lik şokun (tahmin üstü artışın) enflasyonu yaklaşık 0,1 puan artırdığını gösteriyor. Bana göre bu dönem farklı. Beklentiler ve fiyatlama davranışı henüz düzelmedi. Artık ücretler de beklentilerin bir parçası oldu. Böyle bir ortamda ücret-enflasyon ilişkisi geçmişe göre çok daha güçlü olacaktır." dedi.

"Ben mevcut durumda kendi tahminlerimi yaparken asgari ücrete gelen her 1 puanlık şokun enflasyona 0,28 puan yansıyacağını varsayıyorum." diyen Hakan Kara şöyle devam etti: "Dolayısıyla 2024 yılı için şöyle bir hesap makul olur: Diyelim ki asgari ücret belli olmadan önce, asgari ücret artış varsayımınız %40, yıl sonu enflasyon tahmininiz ise %38 idi. Soru şu: Şimdi asgari ücretin varsaydığınız gibi %40 değil, %49 olarak belirlendiğini gördünüz. Tahmininizi kaç puan yukarı güncellersiniz? Yanıt: Bu durumda "ücret şoku" 49-40 =9 puan olur. Enflasyona ilave etki = 9*0,28= 2,5 puan. Eski enflasyon tahmininiz %38 ise yeni tahmininiz: 38+2,5 = 40,5 olur."