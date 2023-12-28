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Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu! Karar Resmi Gazete'de

Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. Tebliğe göre, kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri bedeli ise 790 liraya yükseldi.

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2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

NTV'den Murat Şahin'in haberine göre noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler; noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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