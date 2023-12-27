Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 49 ARTIŞ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz." dedi.