Samsun'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

Samsun'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 2. Bulvar'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çakır (22) idaresindeki 34 GHT 506 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 28 K 6198 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakır ile aynı araçta bulunan Emir Can (18), İlkay Cem İzgi (19), Onur Kaya (25), Burak Fidan (20) ve Aşkın Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.