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Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü!

Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.

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