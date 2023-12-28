Asgari ücreti bilmişti! Cem Küçük memur ve emekli maaşı tahmini yaptı

Gazeteci Cem Küçük yeni açıklanan asgari ücret sonrası şimdi de memur maaşı ve emekli maaşı tahmini yaptı. Küçük, en düşük memur maaşının 31 bin TL olacağını iddia etti.

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2024 asgari ücreti sonrası bu kez gözler memur maaşı ve emekli maaşı zammına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştükten sonra asgari ücret tahmini yapan Cem Küçük, 2024 yılı asgari ücreti için 17 bin lira rakamını telaffuz etmişti.

Cem Küçük, belli olan yeni 2024 asgari ücreti sonrası 2024 emekli maaşı tahmini ile 2024 memur maaşı tahmini yaptı.

En düşük memur maaşı

Cem Küçük’ün tahminine göre en düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Küçük, konuşmasının devamında, “En düşük öğretmen maaşı 39 bin TL olacak. Polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha da fazla olsun, haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı.” dedi.

2024 emekli maaşı tahmini

2024 emekli maaşı ile ilgili aldığı bilgiyi de paylaşan Cem Küçük, “En düşük emekli maaşı 11 bin 500 – 12 bin TL olacağını düşünüyorum. Emekliye yüzde 50’nin üzerinde zam yapılabilir. Prim günündeki adaletsizlik giderilecek.” diye konuştu.

Cem Küçük 2024 asgari ücret rakamını bilmişti

Gazeteci Cem Küçük, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğunu belirtmişti.