Asgari ücretle birlikte hepsine zam geldi! Kuşunu kuruşuna zamlı işsizlik, engelli, yaşlı aylıkları, doğum ve askerlik borçlanması

Asgari ücret 17 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için asgari ücreti 17 bin TL olarak duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin 2024 yılında bir kez artırılacağını ve geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayında ikinci bir zammın gündemde olmadığını söyledi.