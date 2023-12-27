Asgari ücretle birlikte hepsine zam geldi! Kuşunu kuruşuna zamlı işsizlik, engelli, yaşlı aylıkları, doğum ve askerlik borçlanması
2024 yılı için asgari ücret yüzde 50'lik zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıktı. Asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte 2024 yılında birçok ödeme ve borçlanma da artacak. İşte 2024 yılı itibariyle işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıklarına gelen zamlar...
Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretle birlikte birçok ücret ve ödeme de değişecek. Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, engellik maaşından, işsizlik maaşına, rapor ücretinden kıdem tazminatına kadar birçok ücret değişti. İşte yeni ücret ve ödemeler...
Asgari ücret 17 bin TL oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için asgari ücreti 17 bin TL olarak duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin 2024 yılında bir kez artırılacağını ve geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayında ikinci bir zammın gündemde olmadığını söyledi.
İşsizlik maaşı kaç lira olacak?
İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zamla birlikte en düşük işsizlik maaşı 7 bin 987 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 14 bin 910 liraya yükseldi.
Genel Sağlık sigortası pirimi kaç TL oldu?
Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla GSS pirimi 603 liraya çıkıyor. En yüksek GSS pirimi ise 7 bin 243 liraya çıktı.