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Ankara'da DEAŞ soruşturması: 10 kişi için gözaltı kararı!

Ankara'da DEAŞ soruşturması: 10 kişi için gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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