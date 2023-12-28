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Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi

Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alandan yerleşim birimlerine inmeye başladı.

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Ardahan'da yaşanan çetin kış şartları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi. Ardahan merkeze bağlı Yayacık köyü yakınlarına kadar inerek yiyecek arayan 9 kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.

Görüntülenen 9 kurt, köpeklerin havlamasıyla Kocaköy köyü dağlık alanına doğru karla kaplı arazide ilerleyerek gözden kayboldu.

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