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10 bin litre sahte içki ele geçirildi! Şişeleri birebir taklit etmişler

10 bin litre sahte içki ele geçirildi! Şişeleri birebir taklit etmişler

Markalar birebir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin bulunduğu Esenler ve Bağcılar’da belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Öyle taklit etmişler ki gerçeği ancak yetkililer anlayabilir

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Esenler ve Bağcılar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esenler ve Bağcılar'da bulunan depolarda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresleri belirledi.

İki ilçedeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, markaları bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiketle ambalajlanan piyasaya sürülmeye hazır şişelerde farklı çeşitlerde toplam 10 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan G.Ş. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekipleri, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere bir çok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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