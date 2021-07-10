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HABER /  POLİTİKA

Fransız gazetesinden Türk İHA'larına övgü

Fransız gazetesinden Türk İHA'larına övgü

Türkiye'nin İHA atağına Fransız gazetesi övgüyle bahsetti. 15 yılda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu yazdı.

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Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye’nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca insansız hava araçları (İHA) üreticilerinden olduğunu yazdı.
Le Figaro gazetesi, İHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk üretimi İHA'lara ayrı bir başlıkta yer verdi.

'Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji' başlıklı haberde, Libya’da 2020 ilkbaharında Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar İHA'sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Bunun tartışılmaz bir olgu olan 'İHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını' ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk İHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

Türk İHA'larının 2016’dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, "Giderek daha etkili olan Türk İHA'ları sadece Libya’da değil, Dağlık Karabağ’da da güç dengesini değiştirdi" denildi.

Haberde, Türk İHA'larının gittikçe daha fazla sattığı belirtilerek Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya'nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığı; Letonya, Macaristan ve Arnavutluk'un yanı sıra başka ülkelerin de Türk İHA'larına ilgi gösterdiği anımsatıldı.

iha
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