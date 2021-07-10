Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun "adayımız Kılıçdaroğlu" çıkışıyla ilgili konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun Ankara'da bir açılışta söylediği "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve sagılarını iletiyorum.” ifadesi gündeme bomba gibi düştü.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası yankı uyandırdı. Yorumlar ve spekülasyonlar birbiri ardına geldi. Ne söyleyceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç gün sonra sessizliğini bozdu.

"Onların onayı alınmadan adaylık açıklaması yanlış oldu"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, konuyla ilgili kendisini telefonla arayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını köşe yazısında aktardı: