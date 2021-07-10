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Dünya Sağlık Örgütü'nden pandemi itirafı: Yavaşlamıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nden pandemi itirafı: Yavaşlamıyor!

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi delta varyantlarıyla ve aşılamanın hızlı olmamasıyla pandeminin yavaşlamadığını söyledi.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşılama kampanyaları ve alınan önlemlere rağmen salgının hızını tam olarak kesmek mümkün olmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü baş uzmanı Soumya Swaminathan, ABD merkezli Bloomberg’e salgında yaşanan son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Swaminathan ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantının, corona virüsü salgınının sonuna yaklaşmadığımızın en açık kanıtı olduğunu söyledi.

Günlük vaka 500 bin seviyesinde! Pandemi yavaşlamıyor

Bazı ülkelerde ağır vaka ve hastaneye yatışların azaldığını belirten Swaminathan, buna karşın dünyanın büyük bir bölümünde oksijen yetersizliği, hastane kapasitelerinde doluluk ve yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıya olunduğunu aktardı. Swaminathan, “Son 24 saatte yeni vaka sayısı 500 bine yakın. Ölümler ise 9 bin 300 seviyesinde. Bu pandeminin yavaşlamadığını gösteriyor” dedi.

Varyant, aşılama ve kurallar

Bloomberg’in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesinden beşinde vakalar artış eğiliminde. Afrika’da ölüm oranları iki hafta içinde yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldi. Swaminathan bunun ana sebebinin Delta varyantının hızlı yayılması, aşılama kampanyalarının global ölçekte yavaş ilerlemesi ve maske ile mesafe gibi kuralların gevşetilmesini gösterdi.

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