34. Best Model Türkiye yarışmacıları köle gibi oturdukları anları anlattı
34. Best Model Türkiye yarışmacıları sansasyon yaratan o karede neden yer aldıklarını açıkladı. Adaylar "fotoğraf için mecburen öyle oturduklarını' ifade ettiler.
34. Best Model Türkiye yarışmasının yarı final elemelerinden basına yansıyan fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Yarışmaya katılan erkek adayların yere oturtulması tepki çekti.
Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, o anların jüri karşısında yaşanmadığını, yarışmacıların yalnızca hatıra fotoğrafı çektirmek için yere oturduklarını söyledi:
"Hatıra fotoğrafı çektirmek istediler"
“Elemeler bitti, hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Güya jürinin karşısına çıkmışlar, köle muamelesi görmüşler. Ben asparagas haberlerin ne olduğunu iyi bilecek yaştayım. 63 senedir bu işi yapıyorum.”
Best Model Organizasyon Komitesi de yazılı açıklama yaptı:
“Hatıra fotoğrafıyla ‘yarışmacılar zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış’ imajı yaratılmıştır. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır.”