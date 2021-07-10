Hafta sonu hava nasıl olacak? Bu bölgelerde yağış var

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.