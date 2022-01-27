Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

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Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor.

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, Yunanistan Meclisi’nde hükümetin Covid-19 ile mücadelesini ve geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yaşanan kaos için eleştiride bulunarak meclise güven oylaması talep etti.

Ülkenin yeniden seçime gidilebileceği belirtildi

Meclis’in önerge oylamasına, pazar günü yerel saatle 18.00’de başlayacağı açıklanırken, meclisteki 300 milletvekilinden 151’nin lehte oy vermesi ile ülkenin yeniden seçime gidebileceği belirtildi.

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, Başbakan Miçotakis’in geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üç gün boyunca ülkenin ve başkent Atina’da birçok bölgenin elektriksiz kaldığını belirterek, ülkede yaklaşık 23 bin kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 ile mücadele konusunda hükümete eleştiride bulundu.

Çipras, Miçotakis hükümetini eleştirdi

Çipras, "Günlerdir beklenen kötü hava sonunda Miçotakis personel durumunu kar altına gömdü ve binlerce vatandaşı kötü havanın insafına bıraktı. Kar, Başbakan ve hükümetin hatalarından ders alma iradesine ve yeteneğine sahip olduğuna dair umutları gömdü" ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca Covid-19 ile mücadele hakkında, “Hükümetin iktidarda kaldığı her saat 4 ila 5 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanları olmadan, onlara gerektiği gibi yardım edemeyecekler. Ülkemizde toplam ölü sayısı 23 bine yakın. Ülkemiz Avrupa Birliği (AB) içinde en kötü durumda ve bu hiçbir stratejinin gizleyemediği bir durumdur" dedi.

"Artık gitme vaktiniz geldi"

Muhalefet lideri Çipras, “Yangınlarda, salgında, karda olduğu gibi her olayda devletin trajik başarısızlığı, ülkemizin uluslararası alanda son konumlara sürüklenmesini sağlayarak demokrasiye zarar veriyor. Çoğunluk mevcut hükümetten ve mevcut başbakandan olumlu ve iyi hiçbir şey bekleyemez” ifadelerini kullandı.

Çipras, “Ülke nefes alsın diye hükümetin gitme vakti geldi. Çünkü yarım bir özür ile toplumun gazabına karşı koyamazsınız. Vatandaşlar ülkesinin bu kadar gerilemesini hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

"Cunta rejiminden beri ülkenin gördüğü en kötü hükümet"

Ülkenin 1967-1974 yıllarındaki cunta rejiminden beri gördüğü en kötü hükümete karşı gensoru önergesi sunmaya karar verdiğini söyleyen Çipras, “Artık gitme vaktiniz geldi çünkü demokraside çıkmaz sokaklar yok. Demokrasi ve ilerlemeden yana olan tüm siyasi ve toplumsal güçleri Başbakan Miçotakis hükümetinin gitmesi için bizimle mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.