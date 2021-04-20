Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin ve 7 ülkenin daha katılacağı hava tatbikatı öncesi gerçekleştirdiği hava üssü ziyaretinde Türkiye karşıtı mesaj vermeye çalıştı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek tatbikat öncesi Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Miçotakis, üsteki konuşmasında Türkiye'yi hedef almaya kalktı, savunma yeteneklerini güçlendireceklerini söyledi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos 21" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alıyor. Tatbikata ülke donanmasının da katıldığı bildirildi.

ABD'li büyükelçi eşlik etti

Yunan basınından Greek City Times, Andravida Hava Üssü'ne giden Kiryakos Miçotakis'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Miçotakis'e, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da eşlik etti.

"Türkiye'ye karşı..."

Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yunanistan silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve askeri bakımdan Türkiye'ye karşı koymak için NATO müttefikleri ve Orta Doğulu güçlerle askeri iş birliğini genişletme" sözü verdi.

"Naif olamayız. Yeni bir dizi tehditle karşı karşıyayız." diyen Yunanistan Başbakanı, "Dünyamız son derece karmaşık ve çevremiz ne yazık ki daha istikrarsız hale geliyor. Yunanistan, savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fransa ile yeni anlaşma arayışı

Yunanistan ile Fransa, geçen ocak ayında 6'sı yeni, 12'si ikinci el 18 Rafale uçağı için 2.3 milyar euroluk anlaşma imzalamıştı. Atina yönetiminin Fransa'dan ayrıca 6 Rafale savaş uçağı daha satın almayı değerlendirdiği yönünde haberler, Yunan basınında yer aldı. Böylece bu uçakların sayısının toplamda 24'e çıkarılması planlanıyor.

Kullanılmış ilk 6 Rafale uçağının temmuz ayında Yunanistan'a ulaşması bekleniyor. Yeni uçakların 2022 baharında, diğer eski 6 uçağın ise 2023 başlarında Atina'ya teslim edilmesi planlanıyor.