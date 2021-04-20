BIST 1.372
DOLAR 8,11
EURO 9,78
ALTIN 462,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Şeytanın aklına gelmez! Bursa'da kontrolde bulundu gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipler arama sırasında powerbank içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.

Abone ol

İznik’te uyuşturucudan sabıkası bulunan B.G (27) adlı bir şahıs’tan şüphelenen polisler rutin bir kontrol esnasında B.G’yi aradı. Üzerinde bulunan cep aküsünü açan polisler şok oldu. Taşınabilir şarj cihazının içinden bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de durum vahim! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi
BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 5+1 Kıbrıs toplantısına katılacak
Kayseri'de cami hırsızları yakalandı
65 yaş yasağında gevşeme müjdesi! Köye ve yazlığa gitmelerine izin...
Kilosu 50 TL'den satılıyor! Mersin'de 800 ton hasat bekleniyor
Motosikletin çarptığı küçük kız 'Ölmek istemiyorum' diyerek ağladı
Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi! 'Sayın Müsteşar' fena yakalandı
İngiltere sınırları içinde Avrupa Süper Ligi yasaklanabilir!
İsveç'ten terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek
Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi karantinaya alındı! Çevrim içi hizmet verilecek
Yorumlar