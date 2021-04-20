Şeytanın aklına gelmez! Bursa'da kontrolde bulundu gören şaştı kaldı
BURSA'da şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipler arama sırasında powerbank içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.Abone ol
İznik’te uyuşturucudan sabıkası bulunan B.G (27) adlı bir şahıs’tan şüphelenen polisler rutin bir kontrol esnasında B.G’yi aradı. Üzerinde bulunan cep aküsünü açan polisler şok oldu. Taşınabilir şarj cihazının içinden bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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