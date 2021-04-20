BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 5+1 Kıbrıs toplantısına katılacak

Cenevre’de garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya BM Genel Sekreteri Gutteres de katılacak.

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, 27-29 arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Vellucci, BM öncülüğünde düzenlenecek toplantıya Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağını ifade etti.

Gayriresmi formatta BM’nin Cenevre ofisinde gerçekleşecek toplantıya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını belirten Sözcü Vellucci, "Kısa zaman içinde Guterres'in seyahat detaylarına ilişkin duyuru yapacağız." dedi.

“Ya referandum ile ya masada reddedildi''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da Kıbrıs süreci ile ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklamada 53 sene müzakere edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın, tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğinin altını çizmişti.

Son kez müzakere edildiği bildirildi

Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantıya ilişkin gelen soru üzerine Çavuşoğlu, daha önce de Crans Montana'daki görüşmelerde Türk tarafının, ‘federasyon için son kez müzakere ettiklerini’ muhataplarına ilettiklerini kaydetmişti.