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AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi! Bülent Turan açıkladı

AK Parti, Mısır'daki darbe sonrası kaldırılan dostluk grubunun yeniden kurulması için TBMM Başkanlığı'na başvuru yaptı.

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Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'de. AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

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