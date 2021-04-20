Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı
ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili denizin ve güneşin tadını çıkaranlarla doldu.
Kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti.
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Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi.
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Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı, kimisi de denize girip yüzdü.
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Yerli halk ise yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlayıp manzaranın tadını çıkardı.
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