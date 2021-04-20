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Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

Demirören Haber Ajansı
Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili denizin ve güneşin tadını çıkaranlarla doldu.

Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

Kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti. 

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Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi. 

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Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı, kimisi de denize girip yüzdü. 

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Salgını umursamadılar! Antalya'da plajlar turistlerle doldu taştı

Yerli halk ise yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlayıp manzaranın tadını çıkardı. 

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