İZMİR'de korona virüs test sonucu öğrenmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Ekrem Y. yönetimindeki 34 VZ 7341 plakalı otomobil, Tire istikametinden Selçuk istikametine doğru seyir halindeydi. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden takla attı. Kaza yapan araca ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer vatandaşlar yaptı ve olay sağlık ekiplerine bildirildi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zehra Y., (11) Akif Y. (9) ve anne Nuriye Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ailenin üyeleri kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, şoför kazada yara almadı. Aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.