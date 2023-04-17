YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! İşte ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı

2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy kullanacak kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener'in yaptığı açıklamaya göre ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672...

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YSK Başkanı Ahmet Yener'den 14 Mayıs'ta yapılacak seçime ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yener "İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023'te ilk kez oy kullanacaktır." dedi. Yener şunları kaydetti:

-Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır

-Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsur seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur.