Hulusi Akar'dan 'Onun da zamanı gelecek bekleyin' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Kayseri'de yaptığı konuşmasında salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek bekleyin" yanıtı vermesiyle ilgili eleştirilere "Konuşmamızın devamında da açık ve net bir şekilde terörle mücadeleden bahsediyoruz. Bu konuda bazı kişilerde bir gaflet var" diye yanıt verdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'nın Kayseri'de katıldığı AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunurken sloganlara verdiği yanıt gündem oldu.

Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Akar, "Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım" diye konuştu.

Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" karşılığını verdi.

Muhalefetten tepki

Muhalefet partileri Akar'ın sözlerini eleştirdi. Akar'ın açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında "Hulusi Efendi! FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.

Akar'dan eleştirilere yanıt

Muhalefetin hedefindeki Akar, eleştirilere TCG Anadolu gemisinin halka açılışıyla ilgili Sirkeci'de böyle yanıt verdi:

"Biz güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz, terörle mücadele konusundaki başarılarımızdan bahsediyoruz. Uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Bu arada da gençler slogan atıyorlar. Konuşmamızın devamında da açık ve net bir şekilde terörle mücadeleden bahsediyoruz. Milletimize yönelik tehdit ve tehlikelere yönelik mesajlar verdik. Biz terörle mücadele dedikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Gerçekten bunları hayret ve üzüntü ile takip ediyoruz. Bu konuda bazı kişilerde bir gaflet var. Biz gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan başka bir anlam çıkartmak iyi niyetle ifade edilemez. Bu bir gaflettir, bu bir çarpıtmadır. Bu yanılmadır. Bizim tek hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için azim ve kararlılıkla mücadele etme azmindeyiz."

10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırılarda 4 Mehmetçiğin yaralandığını, saldırının ardından başlatılan operasyonda ise ilk bilgilere kadar 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar; "Bu günlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şuanda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.