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Memleket Partisi’nde toplu istifa İl, 11 illçe başkanı dahil 350 kişi Memleket Partisi'nden istifa etti.

Memleket Partisi’nde toplu istifa İl, 11 illçe başkanı dahil 350 kişi Memleket Partisi'nden istifa etti.

Memleket Partisi Hatay teşkilatlarında il başkanı ile 12 ilçe başkanı dahil 350 kişi istifa etti. Açıklamada, ‘Muharrem ince verdiği namus ve şeref sözlerini unuttu. Tek amacı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam almak. 350 üyemizle birlikte partiden istifa ediyoruz" denildi.

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Seçime sayılı günler kala Memleket Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Memleket Partisi  Hatay İl Yönetimi’nde istifa depremi yaşandı. Hatay'da 12 ilçe başkanı ve 250'ye yakın partilinin ardından Memleket Partisi Hatay İl Başkanı da istifasını açıkladı... 

Yapılan açıklamada, “Ana ocağımız CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu yaşadık” ifadelerine yer verilerek, Muharrem İnce’nin, ‘İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim’ sözünü tutmadığı belirtildi.

İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında gelecek konusunda başka hiç bir istikamet göstermeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.

*Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir.

*Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’i aşkın kayıtlı üyeniz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Patisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.

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