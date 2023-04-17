11. kez düzenlenen İznik Ultra Maratonu tamamlandı

Türkiye’nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu sona erdi. Maratonun en uzun parkuru olan 160 kilometrede birinci 20 saat 20 dakika ile Ali Kansu oldu.

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Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen maratonda 11. kez buluşan sporcular ödüllerini aldı. İznik Yeşil Park’ta düzenlenen ödül töreninde koşucular kürsüye çıkarak İznik Çinisi özel plaketlerini protokol ve sponsorların elinden aldı.

14-16 Nisan 2023 tarihlerinde İznik’te gerçekleşen maraton altı kategoride yapıldı. İznik’te 3 gün süren İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali, en uzun ve zor koşu yarışı olan 164 kilometrelik İznik Ultra 160K yarışı ile başladı.

Ardından 50 K Müşküle Dağ Maratonu, 25K Derbent Patika koşusu, 14K Çamdibi koşusu, 5K İznik UNESCO Tarihi Kent Koşusu 4-12 Yaş Çocuk Koşusu ile sona erdi. Türkiye’nin en büyük 5. gölü çevresindeki patika ve yollarda koştu. İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfeden yarışmacılar Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından geldi.

2011 yılından bugüne İznik Belediyesi’nin yerelde desteği ile Macera Akademisi - MCR Racesetter tarafından düzenlenen Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra Maratonu tüm parkurları sona erdi. Parkurlarda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları aşarak zeytinlik içleri ve yemyeşil tarlalar arasında İznik Gölü’nün etrafında tur attılar. Sporcular göl çevresindeki 21 köy ve mahallenin alkışları ve destekleriyle koştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada “ Tüm sporcularımıza Türkiye’nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı “İznik Ultra Maratonuna” hoş geldiniz. 2011 yılından bugüne kadar 11.kez düzenlenen İznik Ultra Maratonu sizlerle doruğa ulaştı. Her yıl farklı heyecan ve coşku ile devam ediyor. Parkurları koşan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Ultra Maraton Şampiyonu Ali Kansu oldu

İznik Ultra Maratonu’nun en uzun parkuru olan 160 kilometrede birinci 20 saat 20 dakika ile Ali Kansu oldu. İkinci Özgür Sancak üçüncü ise Savaş Ali Düzdaş oldu. Müşküle Dağ Maratonu 50 K birincisi 4 saat 10 dakika ile Oğuzhan Emre Singer birinci oldu. İkinci Vladimir Luganskiy üçüncü ise Aliakbar Jolalifard oldu. 25K Derbent Patika Koşusu birincisi 1 saat 41 dakika ile Navil Shaimukhametov oldu. İkinci Sergei Milykh, üçüncü ise Mehmet Baş oldu.14 K Çamdibi Koşusu birincisi 56 dakika ile Simon Mccrohan oldu. İkinci Metin Bozkurt, üçüncü ise Ömer Altun oldu.5K UNESCO Tarihi Kent Koşusu birincisi 18 dakika ile Ahmet Tek, İkinci Gökhan Akın, Üçüncü ise Aliakbar Jalalifard oldu. 7-9 Yaş Çocuk Koşusu Mete Alanç birinci, Can Efra Gündoğdu ikinci, İlker Ramazan Şen üçüncü oldu. 10-12 Yaş Çocuk Koşusu Alper Şimşek birinci, Şükrü Onur Duğdelen ikinci ve Yağız Emin Zantur üçüncü oldu. 6 Yaş çocuk koşusundaki tüm minikler gönüllerin birincisi olarak ilan edildi.