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 Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

 Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 16 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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