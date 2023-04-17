HDP anketi bomba! CHP'ye HDP piyangosu vurdu! Yeşil Sol Parti barajı aşabilecek mi?

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçimlere katılmayan ve YSK'ya milletvekili aday listesi bildirmeyen HDP'nin seçmeni üzerine yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. HDP seçmeni hangi partiye oy verecek? Yeşil sol Parti'ye mi yoksa CHP'ye mi? İşte Optimar'ın HDP anketinden flaş sonuçlar...

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14 Mayıs seçimleri öncesinde sonucu belirleyecek kilit parti konumuna getirilen HDP, kapatılma korkusuyla kendi listelerinden değil de yedek partisi olan Yeşil Sol Parti üzerinden seçimlere girme kararı aldı. Peki HDP seçmeni Yeşil Sol Parti'ye oy verecek mi? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV 100'deki köşe yazısında HDP anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte Daşdemir'in yazımının ilgili bölümleri...

- Optimar Araştırma ekibi, 1-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen 77 ilde yüz yüze ve telefon ile yaptığı araştırmada HDP kapatıldıktan sonra seçmeninin hangi partiye yöneleceğini sordu.

HDP seçmeni kime oy verecek?

- Araştırmaya katılanlara göre HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9.2... HDP kapatıldıktan sonra HDP seçmeninin yüzde 52,3’ü Yeşil Sol Parti’ye, yüzde 27,6’sı CHP’ye, yüzde 3,8’i Türkiye İşçi Partisi’ne, yüzde 2,2’si DEVA Partisi’ne, binde 8’i Memleket Partisi’ne, binde 8’i AK Parti’ye, binde 5’i İYİ Parti’ye, binde 4’ü Türkiye Değişim Partisi’ne ve binde 3’ü Saadet Parti’sine oyunu vereceğini söylüyor.

Seçmeninin yarısı YSP'ye...

- Yukarıdaki oranlardan da anlaşılacağı üzere HDP sadece yüzde 52,3’ünü yani yüzde 4,8’ini Yeşil Sol Parti’ye taşıyabiliyor.

- HDP’den CHP’ye ise yüzde 27,6’sı geçiyor ki bu da yüzde 2,5’lik bir oy oranına tekabül ediyor. CHP’nin ilhak ettiği ya da HDP’ye iltica eden DEVA, SP, TDP gibi partilere yöneleceğini söyleyenler yüzde 2,9’a tekabül ediyor. Yani bu da binde 3’e denk geliyor. Bunlarla birlikte de HDP’den CHP’ye geçen oy oranı yüzde 2,8’e ulaşıyor.

Her 4 HDP'liden biri CHP'ye...

- Anlaşılacağı üzere her dört kişiden birisi HDP’den CHP’ye yönelmiş durumda. Zaten bu süreçten önce de HDP’den CHP’ye kayan bir kitle vardı. Bunun oranı da yüzde 1.

Yeşil Sol Parti barajı geçebilir mi?

- Buradan hareketle bakacak olursak YSP’nin yüzde 7’lik seçim barajını geçememe ihtimali ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

- Seçime bir aydan az süre kala HDP tabanını YSP’ye taşıyabilecek mi bilmiyoruz. Onu anlayabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor.