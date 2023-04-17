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Anlaşmaya varıldı! Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica oluyor

Anlaşmaya varıldı! Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica oluyor

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı ve tecrübeli teknik adamı Türkiye'ye davet etti.

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Trabzonspor'da uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarında sona gelindi.

Bordo mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı ve tecrübeli teknik adamı Türkiye'ye davet etti.

51 yaşındaki Bjelica son olarak NK Osijek'i çalıştırmıştı. Hırvat hoca kariyerinde Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, WAC - St. Andra, FC Lustenau ve FC Karnten gibi takımlarda görev almıştı.

Kaynak: A Spor

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