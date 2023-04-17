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Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan ailesiyle fotoğraf paylaştı: Milletimizle buluşmaya hazırladık

Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan ailesiyle fotoğraf paylaştı: Milletimizle buluşmaya hazırladık

TCG Anadolu Gemisi bugün Sarayburnu Limanı'nda 13.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan TCG Anadolu gemisinde ailesiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak "TCG-Anadolu'nun güvertesinde Bayraktar KIZIL ELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık" dedi.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ilk uçak/ SİHA gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde Bayraktar KIZIL ELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık." paylaşımını yaptı. 

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğrafta eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çocuğu da yer aldı. 

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi’ne selam duran ülkemizin ilk uçak/ SİHA gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZIL ELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık" 

TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek gün ve saatler şöyle:

17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00

18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00

19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00

21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00

22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00

23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00 

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