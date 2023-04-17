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Bakan Nureddin Nebati'nin TOGG esprisi herkesi güldürdü

Bakan Nureddin Nebati'nin TOGG esprisi herkesi güldürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, "Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor" esprisi herkesi güldürdü.

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Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı.

Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.

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