Fatih Altaylı'nın 'anket' yazısı dikkat çekti: Hiç kimse için seçim çantada keklik değil...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elindeki hiçbir ankette Cumhur İttifakı lehine dönmüş bir durum olmadığını söyledi. Altaylı "Hiç kimsenin eli rahat değil, hiç kimse için seçim çantada keklik değil." ifadelerini kullandı.

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Seçime sayılı günler kala araştırma şirketleri peş peşe anketler yayınlıyor. Anketlerin bazılarında Millet İttifakı'nın bazılarında Cumhur İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da yapılan anket çalışmalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı ve "Hiç kimsenin eli rahat değil, hiç kimse için seçim çantada keklik değil. Cumhur İttifakı da, adayı da öne geçmiş falan değil." dedi. Altaylı şunları kaydetti:

Anketlere çok da fazla itibar etmeyin dedim, iktidar yanlısı okurlar “Anketler Cumhur İttifakı’ndan yana döndüğü için itibar etmeyin diyorsunuz” diye sitem ediyorlar. Vallahi benim elimdeki hiçbir ankette Cumhur İttifakı lehine dönmüş bir durum yok.

Yaratılmaya çalışılan algı gibi, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 5-6 puan önünde olsa sizce eşinin ve çocuklarının bile oyunu alabileceği şüpheli olan bir parti genel başkanına milletvekilliği verilip de, meydan meydan çanta gibi taşınır mı!



Hiç kimsenin eli rahat değil, hiç kimse için seçim çantada keklik değil. Cumhur İttifakı da, adayı da öne geçmiş falan değil.

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