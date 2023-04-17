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Depremin bölgesindeki ilk köy evleri bayramda teslim edilecek

Depremin bölgesindeki ilk köy evleri bayramda teslim edilecek

Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev büyük ölçüde tamamlandı. İnşaatı ilk tamamlanan evler bayramda sahiplerine verilecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören ilçelerden Türkoğlu ve kırsal mahallelerinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Depremzede hak sahiplerinin faydalanması için köy evleri projesi çerçevesinde Türkoğlu’nun kırsalındaki Özbek Mahallesi'nde köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. 40 hak sahibine teslim edilecek konutlar yükselmeye devam ederken, müjdeli bir haber de geldi. Tamamlanan ilk evlerin ise Ramazan Bayramı’nda hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağı bildirildi.

Bir yıl içinde tüm konutları yapıp teslim edeceklerini ifade eden proje müdürü Mesut Suat Şahin, “Burada 40 tane hak sahibimizin konutunu yapıyoruz ve bayramın birinci gibi teslim etmeye başlayacağız. Her gün sayıyı çoğaltarak 1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayacağız. Bu köy haricinde 7 köyümüzde projemiz var. Şu anda 400 personel ile çalışıyoruz. 25 adet iş makinemiz var ve bu rakamlar artıyor. Buradaki yapılan konutlar yöresel mimariye ve kültürel yapıya uygun şekilde malzeme tespiti yapılıyor. Evler yapılırken köy halkının faydalanacağı şekilde mutfak, yatak odası ve salonları da dizayn ediliyor” dedi.

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