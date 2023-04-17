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Ali Erbaş'ın Kadir Gecesi mesajı: Yeniden dirilişe vesile kılalım

Ali Erbaş'ın Kadir Gecesi mesajı: Yeniden dirilişe vesile kılalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş, "bu geceyi ibadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım" ifadesini kullandı.

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Erbaş, bu gecenin öneminden bahsetti, insanın Allah ve diğer insanlarla ilişkilerini yeniden gözden geçirme fırsatına sahip olduğunu kaydetti. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı için bu gecenin müstesna değere sahip olduğunu aktardı ve şöyle dedi:

Kur'an-ı Kerim, indiği geceyi bir ömre bedel kılmıştır. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'in indiği, yaşandığı ve yaşatıldığı yere Allah'ın rahmetinin tecelli edeceğinin ve orayı esenlik yurduna dönüştüreceğinin müjdesidir.

"Yeniden dirilişe vesile kılalım"

Erbaş, bu gecenin aynı zamanda dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Yüce kitabımız Kur'an'la irtibatımızı pekiştirmek için bu mübarek geceyi fırsat bilelim. Kendimizi muhasebe ederek samimi bir yönelişle halimizi Allah'a arz edip hata ve günahlarımızın affı için çokça istiğfar edelim.

Yaratan ve yaratılanlarla ilişkilerimizi gözden geçirerek bu geceyi ibadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım.

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