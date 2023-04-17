Yeğenini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL GÜNGÖREN'de senarist yeğeni Emre Duran'ı öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan dayı Yaşar Kapcak, yeniden yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırıldı.

Abone ol

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak, maktulün annesi Saime Duran ve babası Şerif Duran ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Söz verilen maktulün ile babası Şerif Duran, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Maktulün annesi Saime Duran ise sanığın olayı planladığını ve indirimden faydalanmamasını gerektiğini belirterek, "Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyerek, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü." dedi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kapcak'ın, olayın maktulün kendisini darbedip küfür etmesi nedeniyle meydana geldiğine dair savunmasıyla ilgili bir raporun bulunmadığını aktardı.

Maktulün kanında alkol ve uyuşturucunun bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın tam olarak tespit edilemeyen bir saikle olay günü kanepede uyur veya uzanmış vaziyette bulunan maktulü başına çekiçle birden fazla kez vurarak öldürdüğü belirtildi.

Mütalaada, sanık Kapcak'ın "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Müebbet hapis cezası kararı

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık Kapcak, olayın yeğeninin kendisine küfür etmesinden dolayı aniden yaşandığını savunarak, "Benim gözüm dönmüştü, ne yaptığımı bilmiyordum. Olaydan sonra ben de fenalık geçirdim. Biz karşılıklı tartıştık. Bana ve annesine küfür etti. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Beraatimi istiyorum. Pişmanım." dedi.

Mahkeme, sanık Yaşar Kapcak'ı maktul Emre Duran'ı uyurken, "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güngören'de maktul Emre Duran'ın ailesi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları anlatılmıştı.

İddianamede, 23 Eylül 2020'de maktulün annesinin iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenerek polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları belirtilerek, doğal gazın açık olduğu görülen evde maktul Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık Kapcak'ın da evde olduğu aktarılmıştı.

Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtilen iddianamede, sanık Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Yargılama aşamasında sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 25 yıla indirmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini değerlendirerek, dosyanın bozulmasına karar vermişti.