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İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri! 400 milyon euro değerinde

İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri! 400 milyon euro değerinde

İtalya'nın Katanya şehri açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele geçirildi.

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İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı.

Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi. Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon eurounun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı.
İtalya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu iddia edilen olayda kokainlerin, yük gemileri tarafından denize atıldığı ve daha sonra karaya alınarak satılacağı üzerinde duruluyor.

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