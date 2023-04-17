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Un helvası tarifi, kolay, pratik malzemelerde nasıl yapılır?

Un helvası tarifi, kolay, pratik malzemelerde nasıl yapılır?

Bugün Kadir Gecesi, gündüzü oruçlu geçirilecek bu mübarek günün akşamına un helvası kavurmak isteyenler için pratik bir tarif hazırladık. Mübarek günlerde eşe dosta, komşuya dağıtılan un helvasını evde kolay malzemelerde kısa sürede yapabilirsiniz. İşte un helvası yapılışı

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Bugün Kadir Gecesi, onbir aydan daha hayırlı bir gün. Kur'an'ın indirilmeye başladığı gece. Bu gecede komşularınıza Kadir Geceniz mübarek olsun demek için eli boş gitmeyin, bir tabak un helvası götürün. Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan un helvası kandil gecelerinin de vazgeçilmez ikramıdır. Mübarek gün ve gecelerde yapıp eşe dosta komşuya dağıttığımız un helvasını yapmak çok kolay. Muhteşem kıvamı ve lezzeti ile herkesin sevdiği un helvası nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve kolay un helvası tarifi...

Un helvası tarifi

100 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un

Şerbeti için:

3.5 su bardağı şeker
4 bardak su

Un helvası yapılışı

Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.

Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.

Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.

Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.

Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.

Un helvası püf noktası

Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.

Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.

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