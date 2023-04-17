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14 Mayıs seçim günü aman dikkat! Bunu yapanın oyu geçersiz sayılacak

14 Mayıs seçim günü aman dikkat! Bunu yapanın oyu geçersiz sayılacak

14 Mayıs'taki seçime artık sayılı günler kaldı. Seçmenler nerede oy kullanacaklarını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenebilecek. Peki oy verirken neye dikkat edilmeli hangi durumda oy geçersiz sayılacak?

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Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında seçim sürecinde bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.

Buna göre yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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