Meral Akşener: Tayyip Erdoğan'ın partisinde damatlardan başka kimse kalmadı

"15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti’yi birinci parti çıkaracağız, İyi Parti Genel Başkanı Akşener de Başbakan olacak" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi: "14 Mayıs akşamı, sayın Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makama oturduğu bir akşam olacak."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milletvekili Seçim Koordinasyon Merkezinin Açılışı'nda konuştu. Akşener, "Bu seçim önemli bir seçim. Parlamenter sisteme geçişin son defa konuşulduğu bir seçim" diyen Meral Akşener, İYİ Parti'nin bu ülkenin sigortası olduğunu belirterek, "15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. Meral Akşener başbakan olacak" ifadelerini kullandı. İşte Akşener'in konuşmasından satır başları...

- AK Parti’ye oy veren ve sayın Erdoğan’ı çok seven arkadaşlara sesleniyorum. Diyelim ki sayın Erdoğan kazandı. 5 yıl o kadar çabuk geçer ki bir daha da aday olamayacak. Partisinde damatlardan başka kimse kalmadı.

- Bu ucube sistemin üzerinde bu tarafta haksızlığa uğramış, 82 puan almasına rağmen 52 puanlık dayısı, ayısı olan insanlar atanmış. 82, 92 puanla ortada kalmış gençlerin öfkesi…

Bu ülkede nefes alamayan, sürekli itilip kakılan, tecavüze, tacize uğrayan ondan sonra da kendileri suçlanan kadınların öfkesi…

Gece çocuğunu aç uyuttuğu için, sabah okula giderken yanına yiyecek koyamadığı için öfkeyle uyuyan annelerin öfkesi…

- Dışarıdan mercimeği, buğdayı, nohutu geçtik saman ithal edildiği, Sırbistan’dan et ithal edildiği, Venezuela’dan hayvan ithal edildiği bir ülkenin tarımında çalışan insanlarının öfkesi. Evini geçindiremeyen, işsiz kalmış, babanın, erkeğin öfkesi…

Erdoğan'ı çok sevenler İYİ Parti'ye oy vermeli

- Birikecek bunlar. Ondan sonra seçilen kişi aynı öfkeyi bu tarafa aktaracak. Çok samimiyetle söylüyorum. Özellikle sayın Erdoğan’ı çok sevenler, AK Parti’ye yıllarca oy vermiş, bugün de oy vermek isteyenler öncelikle 14 Mayıs’ta İyi Parti’ye ve Kılıçdaroğlu’na oy vermeliler.

- Bu ucube sistemin değişmesi lazım. Bu ucube sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü gelecek, liyakat gelecek ve kayırma ortadan kalacak. 82 puan alan çocuk tayin olacak, 100 bin öğretmen hemen atanacak, köy okulları yeniden açılacak. Kepenk kapatan esnafın derdi giderilecek.

Sığınmacılar ülkelerine gönderilecek

- Yargıda, adalette, tarafsızlık, bağımsızlık, korkusuzluk, objektiflik sağlanacak. Ayrıca kevgire dönen sınırlar tahkim edilecek. Avrupa’nın hendeği haline getirilen Türkiye’nin inanılmaz bir. sığınmacı sorunu var. Bu insanlar davulla zurnayla iki yıl içinde memleketlerine gönderilecek.

Meral Akşener Başbakan olacak

- 14 Mayıs akşamı, sayın Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makama oturduğu bir akşam olacak. 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. İyi Parti’yi birinci parti çıkaracağız, İyi Parti Genel Başkanı Akşener de Başbakan olacak.