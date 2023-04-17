İstanbul'un Jokeri Ekrem İmamoğlu! Meydanları ateşliyor! Neden kanatları kesilmeye çalışıldı anlaşılıyor

14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken uluslararası medya kuruluşları da analiz ve yorumlarına hız verdi... Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Monde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting meydanlarındaki en büyük destekçilerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öve öve bitiremedi. "İstanbul'un jokeri" denilen Ekrem İmamoğlu için, "Birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” ifadeleri kullanıldı.