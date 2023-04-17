İstanbul'un Jokeri Ekrem İmamoğlu! Meydanları ateşliyor! Neden kanatları kesilmeye çalışıldı anlaşılıyor
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın miting meydanlarında esmeye başlayınca Batı medyasından övgü almayı başladı. Fransa’nın Le Monde gazetesi, “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlıklı analizinde, “14 Mayıs’taki seçimler yaklaşırken İstanbul’un belediye başkanı Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin öne çıkan figürü. Eğer muhalefet kazanırsa, İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak fakat birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” denildi.
14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken uluslararası medya kuruluşları da analiz ve yorumlarına hız verdi... Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Monde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting meydanlarındaki en büyük destekçilerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öve öve bitiremedi. "İstanbul'un jokeri" denilen Ekrem İmamoğlu için, "Birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan karşısında muhalefetin en önemli figürü
Fransız medyası İmamoğlu için, “İstanbul’un jokeri” yorumunu yaptı. Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde’da yayınlanan analizde, “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlığını kullandı. Analizde, “14 Mayıs’taki seçimler yaklaşırken İstanbul’un belediye başkanı Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin öne çıkan figürü. Eğer muhalefet kazanırsa, İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak fakat birçokları onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” denildi.
Uzun mesafe koşucusu gibi haftalardır...
İmamoğlu’nun mitinglerde giderek artan seçmen karşısında konuştuğuna dikkat çekilirken, “İstanbul’un belediye başkanı uzun mesafe koşucusu gibi haftalardır ülkeyi boydan boya ziyaret ediyor” yorumu yapıldı. Haberde, “Seçimler 14 Mayıs ve bu 52 yaşındaki seçimle göreve gelen yetkili Türkiye’yi iyileştirmek için çalışıyor. Her yerde kollar ona uzanıyor ve eller sallanıyor, İmamoğlu’nu kucakladılar” ifadesine yer verildi.
İstanbul'un jokeri seçmeni ateşliyor
Haberde İmamoğlu için “İstanbul’un jokeri” yorumu yapıldı. İmamoğlu’nun katıldığı mitinglerde seçmenin ateşlendiğine de dikkat çekilirken, özgürlük, demokrasi, işsizlik, adalet, kadın hakları ve deprem gibi birçok konunun da mitinglerde gündemde olduğuna vurgu yapıldı.