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Diyarbakır’da 23 Nisan Floor Curling müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır’da 23 Nisan Floor Curling müsabakaları tamamlandı

Türkiye Curling Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Floor Curling müsabakaları gerçekleştirildi. Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı.

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Türkiye Curling Federasyonu 2023 yılı il içi faaliyet programında yer alan 23 Nisan Floor Curling müsabakası yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Erkekler, kızlar ve karma halinde düzenlenen müsabakalar, 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi’nde tamamlandı. İlginin büyük olduğu müsabakalarda erkeklerde 16, kızlarda 16 ve karma branşında ise 10 takım katıldı. Dereceye giren okullara kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Amaçlarının Diyarbakır’da Curling’i hak ettiği yere getirmek olduğunu dile getiren Floor Curling Diyarbakır İl Temsilcisi Remziye Kılınçer, “2023 yılı il içi faaliyet programımızda yer alan 23 Nisan Floor Curling Müsabakamızı 15-16 Nisan 2023 tarihinde Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Bizim amacımız Floor Curling sporunu Diyarbakır’da hak ettiği yere getirmek. Floor curling sporunun en önemli özelliği adil olmasıdır. 7’den 70’e her yaş grubu rahatlıkla oynayabilir. Engelli birey ile engelli olmayan bir kişi aynı takıma yer alabiliyor. Cinsiyet, yaş, dezavantaj gözetmeksizin herkesi bünyesinde barındıran bir spor. Bizler de Diyarbakır il temsilciliği olarak yaptığımız bu faaliyetler ile öğrencilerimize sportif beceri edindirdik” dedi.

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