Vicdansızlar! Düzce'de "Bayramlık alır mısınız?" pankartı ile çocukları dilendiriyorlar

DÜZCE'de Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, hazırladıkları pankartlarla dilenen çocuk dilencileri yakaladı.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı münasebetiyle duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala il dışından Düzce’ye gelerek şehrin birçok noktasını mesken tutan, vatandaşların dini ve vicdani duygularından faydalanarak kazanç sağlayan dilenciler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler, alışveriş merkezi girişinde hazırladıkları ‘Bayramlık alır mısınız?’ pankartı ile vatandaşların duygularını sömürme yoluyla kazanç sağlamaya çalışan çocukları takibe aldı.

Ellerinde melodikaları ve hazırladıkları pankartlarla dilenen çocukları kısa bir süre izleyen ekipler, daha sonra harekete geçerek çocuk dilencileri yakaladı. Zabıta karakoluna getirilen dilencilerin, topladıkları 235 TL ile melodika tutanakla kayıt altına alınırken, çocuklar ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmalarının ardından yeniden alışveriş merkezi önüne geçerek dilenmeye devam eden çocuklar, ikinci kez yakalanırken, topladıkları 268 TL ve 2 adet melodika tutanakla kayıt altına alındı.

Öte yandan, şehrin giriş noktalarında trafik ışıklarını mesken tutan dilencileri de sıkı takipte bulunan ekipler, yakalanarak Zabıta Karakoluna getirilen dilencilere Kabahatler Kanununa göre işlem yaparak topladıkları paraları tutanak altına aldı.