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Yine olan vatandaşa olacak! İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yine olan vatandaşa olacak! İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak

 İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.

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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak

Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır." denildi.

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