Yılmaz Özdil'in İBB iddianamesi sözleri olay oldu: Sen savcının adamısın

Yılmaz Özdil İBB iddianamesi için "Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için 'Belki bin avukattan oluşan çok kapsamlı bir savunma gerekiyor' diyorum linç kampanyası yiyorum." dedi. Kendisine "sen savcının adamısın" denildiğini belirten Özdil, "İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi görünüyorlar ama aslında İmamoğlu'na çok ağır zarar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye yönelik CHP çevrelerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Hazırlanan iddianameyi değerlendirdiği konuşmasında Özdil, son YouTube yayınında kendisi linç eden CHP trollerine sert sözlerle yüklendi.

‘TAKIM TUTAR GİBİ AMİGOLUK YAPIYORLAR’

Özdil, iddianamenin kapsamının küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için belki bin avukattan oluşan güçlü bir savunma gerekir.” değerlendirmesinde bulundu. “Toplumu doğru bilgilendirelim, dersimize iyi çalışalım.” dediği için CHP trollerinin kendisini linç ettiğini söyleyen Özdil, “İmamoğlu iddianamesinde muhalif ekranlara bakıyoruz. Elbette onlar da tam tersini söylüyorlar. Ortada suç yok, hepsi iftira diyorlar. Vatandaş desen, vatandaşın abi günlük telaşe içinde oturup 3 bin 900 sayfalık iddianameyi okuyacak halli yoktur. Ne oluyor? Herkes güvendiği gazetecileri takip ederek, güvendiği televizyon kanallarını izleyerek bir sonuca varmaya çalışıyor. Toplumu bilgilendirmek yerine herkes tuttuğu takımı alkışlar gibi amigoluk yapıyor.” dedi.

‘KENDİLERİNİ PAHALATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

CHP’lilerin iddianameyi basitleştirdiğini ifade eden Özdil, “'Dersimize iyi çalışalım. Topluma yanlış bilgiler vermeyelim topluma. Haklı olduğumuz konularda haksız duruma düşmeyelim' dediğim için hakkımda linç kampanyası yürütülüyor. Bu iddianame 3 bin 900 sayfa çıkmış. Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için 'Belki bin avukattan oluşan çok kapsamlı bir savunma gerekiyor' diyorum linç kampanyası yiyorum. ‘Şerefsiz sen savcının adamısın’ diyorlar. Kiralık tetikçiler ve aklı sıra CHP'li görünen bazı mutant tipler, CHP'de ikbal arayan bazı vasat tipler güya Ekrem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi görünüyorlar ama aslında İmamoğlu'na çok ağır zarar veriyorlar. Amatör bir algı faaliyeti yürütüyorlar. Aslına bakarsanız ‘fırsat bu fırsat’ diyerek kendilerini pahalatmaya çalışıyorlar.” dedi.