Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında "Amacı son seçimlerin birinci partisini durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" dedi.

Gazeteci İpek Özbey'in "Siz burada CHP'nin kapatılmasına yönelik bir hamle gördünüz mü" sorusuna, gazeteci Yılmaz Özdil şu cevabı verdi: 

"Hayır, burada dediğim gibi iddianameye derli toplu çalışılıp hukuk çerçevesinde cevap vermek yerine olmayan bir şey söyleniyor. Bunu söylüyorum diye şu anda bile troller hemen hazırlanmıştır, AK Parti'nin köpeği diyeceklerdir. 

Göreceksiniz, vazgeçecekler. Çünkü böyle bir şey yok

İddianamede savcı diyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun bu işleri yapmasının iki sebebi var. Birincisi zenginleşmek. İkincisi partiyi ele geçirip Cumhurbaşkanı adayı olmak için bunu yaptı. İstanbul il örgütü binasının alınması, İstanbul il örgütü davası, CHP kurultay davası... Bunların hepsinin sebebinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. Savcı iddianamede bunu söyledikten sonra elbette Yargıtay'a bu partide böyle şeyler oldu diye bildirim yapmak zorunda. Bu hukuki sebep sonuç ilişkisi. Bu tarafı görmeyip, 'Vay bizim partimizi kapatacaklar' demek... Bu iddianame topluma doğru bilgi vermek için gazetecilerin temas, mesafe ilişkisinde olması gereken gazetecilerin topluma doğru bilgi vermesi gerekirken CHP'nin toplumu manipüle etmemesi gerekirken, 'vay bizi kapatıyorlar' demesi... Hayır. Savcının iddianamesi zaten söylüyor. 'Kardeşim partiyi ele geçirmek için bu işi yaptı' diyor. Bunu diyorsa elbette bildirimde bulunacak. Bu kadar net olmasına rağmen dönüp topluma bizi kapatıyorlar demek artık olmuyor. Göreceksiniz, iki gün sonra da bizi kapatıyorlar muhabbetinden konuşmaktan vazgeçecekler. Çünkü böyle bir şey yok."

