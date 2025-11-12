BIST 10.641
Kıbrıs açıklarında bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Baf kenti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında bugün öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında TSİ 17.23'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Baf kentinde ikinci depremin ardından halkın evlerine giremediği, bazı okullarda eğitimin durdurulduğu bildirildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek, toplanma noktalarından ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, deprem sonucunda ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, bugün öğle saatlerinde GKRY ve KKTC'de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı tespit edilmişti.

