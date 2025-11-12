Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Fidan, önümüzdeki günlerde Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacak Gazze Konferansı’na katılacaklarını belirterek, “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’nin eş başkanlığında Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara’da yapıldı.

Toplantının ardından Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ile Mısır ilişkilerinde önemli aşama kaydettik. Mısır ile askeri alanlarda da iş birliğimiz artmakta. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz.

Gazze'nin yönetimi için yasal ve siyasi çerçeve belirlenmelidir. Bugün Gazze'ye ulaştırılacak bir yardım gemimiz Mersin'den El Ariş Limanı'na hareket etti.

Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkımızı sunacağız. Uluslararası toplum, Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir, onu aklında tutmalıdır.

Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir.

“VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU”

(ABD ziyareti) Suriye'deki yeni yönetimin başarısı için uluslararası toplumun birlikte çalışması, bir istikrarın ortaya çıkması gibi konuları ABD Başkanı Sayın Trump'a ifade etme imkanımız oldu. Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu. Neler konuştuk? Suriye meselesini derinlemesine konuştuk. Orada dışişleri bakanları olarak özellikle Suriye ile İsrail arasındaki dengenin bir mutabakata varması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Gazze'deki ateşkes sürecinde devam eden bazı sorunlar var, onları nasıl aşabiliriz, onları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Verimli bir gündü Beyaz Saray'da."

ABDULATİ: ŞAM'IN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise konuşmasında "Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Abdulati, Mısır'ın Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ettiklerini belirterek "Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.