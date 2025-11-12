BIST 10.641
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı

Çin, 10 yıllık aranın ardından Libya’nın başkenti Trablus’ta Büyükelçilik faaliyetlerine yeniden başladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Çin Büyükelçilik personelinin tümünün Trablus’a taşındığı belirtildi.

Çin’in Büyükelçilik faaliyetlerine Trablus’ta yeniden başlamasının önemli bir adım ve iki ülke arasındaki derin işbirliği ve dostluğun yansıması olduğu kaydedildi.

“Bu adım, iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi ve işbirliğini güçlendirecek ve iki dost ülkenin çıkarlarına hizmet eden ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar yaratacaktır.” İfadeleri kullanılan açıklamada, konsolosluk hizmetlerinin de kısa sürede başlamasının umulduğu aktarıldı.

Libya’da uzun süre yaşanan iç savaş nedeniyle bir çok ülke Trablus’taki Büyükelçiliğini kapatarak Tunus’a taşımıştı.

