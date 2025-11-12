BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.699,97
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beytepe’deki evinde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Başdanışman Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe’deki evinde bir araya geldi. Bahçeli, Erdoğan’ı karşılamak için evinin önüne çıktı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son eylül ayında Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti.

İşte görüşmeden kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim: 2

