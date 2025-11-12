2024'te 1,2 milyondan fazla kişi tüberküloz nedeniyle öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirdi.

DSÖ'nün "2025 Küresel Tüberküloz Raporu" yayımlandı.

Raporda, toplumda verem adıyla da bilinen tüberkülozla mücadeledeki küresel kazanımların finansman zorlukları nedeniyle tehlike altında olduğu belirtilerek, "Tüberküloz, geçen yıl 1,2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Yaklaşık 10,7 milyon kişinin etkilendiği tüberküloz, dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel olarak 2023 ile 2024 arasında tüberküloza yakalanan kişi sayısının yaklaşık yüzde 2 azaldığına dikkati çekilen raporda, hastalıktan kaynaklanan ölümlerde ise yüzde 3 düşüş görüldüğü aktarıldı.

Raporda, bu azalmaların Kovid-19 salgınının neden olduğu aksaklıkların ardından temel sağlık hizmetlerinde süren toparlanmaya işaret ettiği, bazı bölgeler ve ülkelerin güçlü siyasi kararlılık ve yatırımlarının bu hastalığa karşı sürekli ilerleme sağlanmasına imkan tanıdığı vurgulandı.

Afrika bölgesinde 2015 ile 2024 arasında verem hastalığı oranında yüzde 28 ve buna bağlı ölümlerde yüzde 46 azalma sağlandığının altı çizilen raporda, Avrupa'da da vaka sayılarında yüzde 39, ölümlerde ise yüzde 49'luk bir düşüşle daha büyük azalmaların görüldüğü kaydedildi.

Raporda, verem için zamanında tedavinin, 2000'den bu yana tahmini olarak 83 milyon hayat kurtardığı bildirildi.

2024 yılında 8,3 milyon kişiye yeni tüberküloz teşhisi konulduğuna ve bu kişilerin tedaviye eriştiğine işaret edilen raporda,

"Verem teşhisi için hızlı test kapsamı, 2023'te yüzde 48 iken 2024'te yüzde 54'e yükseldi." ifadesine yer verildi.

"Tüberküloza karşı sağlanan ilerlemeler zafer değil"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüberkülozun küresel yükündeki düşüşler ve hastalığa karşı sağlanan ilerlemelerin olumlu bir gelişme olduğuna değindi.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Ancak ilerleme zafer değil. Veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen her yıl 1 milyondan fazla can almaya devam etmesi vicdansızlıktır. DSÖ, ülkelerle birlikte kaydettiği ilerlemeyi sürdürmek ve 2030'a kadar veremin sona ermesine giden yolu hızlandırmak için çalışıyor."